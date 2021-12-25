Третя доза вакцини від ковіда: кому належить і як отримати

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив різницю між бустерною та додатковою дозами вакцини від коронавірусу. За його словами, якщо першу застосовують для посилення ефекту препарату, то другу — вже для підтримки належного захисту людей, які мають тяжкі хвороби.

«Бустерна доза — це доза, яку вводять, щоб підвищити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза — це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту», — сказав Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.

Додаткову дозу вводять через 28 днів після завершення основного курсу вакцинації.

Хто може отримати додаткову дозу вакцини?

онкохворі люди;

ВІЛ-інфіковані люди;

люди перенесли трансплантацію органів або стовбурових клітин;

люди, які страждають на аутоімунні захворювання та отримують імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;

люди після хіміотерапії та променевої терапії;

люди, які отримували високі дози стероїдів протягом місяця до вакцинації.

На даний момент ревакцинацію в Україні пройшли 367 осіб, серед яких — медичні працівники та працівники будинків інтернатного типу, оскільки вони перебувають у групі ризику за професією.

Додаткове щеплення отримали 529 осіб.

Нагадаємо, на свята в Україні вирішили не вводити локдаун, однак у МОЗ все ж таки закликали до максимальної обережності.

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