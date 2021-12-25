Краще без шампанського: нарколог порадив, що їсти та пити у новорічну ніч

Лікар-нарколог Євген Скрипнік порадив, що і як пити і їсти в новорічну ніч, аби це не призвело до неприємних наслідків. Насамперед він спростував міф про «підвищення градусу» — за його словами, якщо вже вживати алкогольні напої — то один.

В їжі ж варто уникати солодкого та жирного.

Головне правило, яке сформулював лікар: в новорічну ніч — мінімум алкоголю і мінімум їжі.

Щодо алкоголю — максимум споживання міцних напоїв — 40−60 мл, а ігристого вина — 250 г. Проте все ж краще обрати сухе біле вино, а за 2−3 години до його вживання — трішки поїсти, без алкоголю.

Якщо ж ви все-таки «перебрали» і вранці у вас похмільний синдром, алкоголем його лікувати шкідливо — ще не відійшов алкоголь вчорашній, а додаєте новий. Тому краще вранці вживати велику кількість рідини (вода, компот, узвар та інше), якщо болить голова, то аспірин, парацетамол, ібупрофен та поміряти артеріальний тиск!

А ось розсіл краще не вживати, адже він містить багато солі, що викликає затримку рідини в організмі, і підвищення артеріального тиску.

Краще вийти на свіже повітря і погуляти, — порадив лікар у мережі.

Нагадаємо, нині ще триває Різдвяний піст, тому вживання алкоголю взагалі є небажаним.

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