Чи мають щеплені від ковіда українці вакцинуватися у 2022 році: відповідь головного санлікаря

Українці, що отримали дві дози вакцини від коронавірусу в 2021 році, мають через рік знову звернутися до пунктів щеплень для ревакцинації. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише «Суспільне».

«Базова стратегія МОЗ, яка зараз у нас прорахована, і ми поки що будемо продовжувати її використовувати, — це стратегія ревакцинації двома дозами вакцини через один рік після отримання базового курсу щеплення. Людина, яка отримала щеплення в 2021, має через один рік звернутися до пункту щеплення та центру вакцинації населення і отримати повторне щеплення двома дозами вакцини. При цьому вона може обрати інший тип вакцини, який використовувався під час першого щеплення», — заявив він.

За його словами, станом на кінець 2021 року в Україні на залишках складів буде зберігатися біля 9−10 мільйонів доз вакцини.

«Зараз у нас є 2 основних контракти, які підписані і працюють — це контракт з Pfizer на поставку 25 млн доз вакцини (контракт є дворічним на 2022−23 рік), і є також контракт по поставці вакцини CoronaVac — це біля 6,5 млн доз вакцини. Ці два типи вакцини будуть продовжувати використовувати в 2022 році. До того ж, в середньому ми очікуємо по механізму Covax доотримання вакцин в рамках гуманітарної допомоги близько 10 млн доз вакцини. В Україну може приїхати будь-яка вакцина: це може бути AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson або інший тип вакцини, і точний графік поставки вакцини по механізму Covax буде відомо лише в першому кварталі 2022 року», — повідомив Кузін.

Таким чином, за його словами, в Україні законтрактовано або вже гарантовано надходження вакцин для ревакцинації принаймні 70% населення двома дозами.

Як писали «ФАКТИ», в Україні нещодавно розширили список професій, співробітники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

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