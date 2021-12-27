27.10 / 27.32 30.55 / 30.93
Київ: -7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

ПЛР-тест може не виявити «Омікрон»: професор назвав причину

14:57 27 грудня 2021
Тест на коронавірус

При зараженні людини штамом коронавірусу «Омікрон», який виявили вже і в Україн, ПЛР-тест може показати негативний результат — чутливість різних видів тестів не стовідсоткова.

Про це OBOZREVATEL розповів доктор медичних наук, професор Сергій Крамарєв.

«Чутливість ПЛР-тестів, за найоптимістичнішими оцінками, становить до 80%. Тобто 20%, а то й 30% результатів можуть бути хибнонегативними. ПЛР може не бачити не лише „Омікрон“, а й інші віруси» , — зазначив він та уточнив, що чутливість тестів практично не залежить від конкретного штаму коронавірусу.

Читайте також: Агресивний «Омікрон» наступає: вчені з'ясували, як швидко знижується імунітет і чи потрібне третє щеплення

Сергій Крамарєв додав, що на окремі штами, наприклад, на «Дельту», на «Омікрон», є свої тести, але все одно можливості ПЛР-діагностики обмежені помилковими результатами до 20−30%.

Медик вважає за недоцільне закупівлю специфічних ПЛР-тестів для визначення саме «Омікрону», оскільки це «цікаво епідеміологам, людям, які вивчають поширення вірусу». А для клініцистів важливо лише те, є коронавірус чи ні.

Читайте також: В Україні можуть посилити протиепідемічні заходи: що відомо

Він також пояснив, як роблять лікарі, коли ПЛР-тест негативний, але є всі підстави вважати, що пацієнт хворий на коронавірус: «Коли лікар знає, що у пацієнта був контакт з хворим на коронавірус, коли симптоми схожі на COVID-19, коли він з великою ймовірністю передбачає ковід, робляться ПЛР-тести кілька разів. Буває, вдруге-третє отримуємо позитивний результат».

Раніше докторка медичних наук, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська попередила, що поява в Україні штаму коронавірусу «Омікрон» неминуче спровокує зростання захворюваності, причому хворітимуть і вакциновані громадяни.

Фото з Pixabay

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

салат

Швидкий та смачний новорічний салат «Мірабелла» від Людмили Борщ: на підготовку йде не більше п'яти хвилин

пенсіонерка

Жінки 1962 року отримають додаткові виплати до пенсії, але є умова

рецепт

Три смачні страви, які принесуть удачу в році Тигра: прості рецепти

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.