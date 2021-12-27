ПЛР-тест може не виявити «Омікрон»: професор назвав причину

При зараженні людини штамом коронавірусу «Омікрон», який виявили вже і в Україн, ПЛР-тест може показати негативний результат — чутливість різних видів тестів не стовідсоткова.

Про це OBOZREVATEL розповів доктор медичних наук, професор Сергій Крамарєв.

«Чутливість ПЛР-тестів, за найоптимістичнішими оцінками, становить до 80%. Тобто 20%, а то й 30% результатів можуть бути хибнонегативними. ПЛР може не бачити не лише „Омікрон“, а й інші віруси» , — зазначив він та уточнив, що чутливість тестів практично не залежить від конкретного штаму коронавірусу.

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Сергій Крамарєв додав, що на окремі штами, наприклад, на «Дельту», на «Омікрон», є свої тести, але все одно можливості ПЛР-діагностики обмежені помилковими результатами до 20−30%.

Медик вважає за недоцільне закупівлю специфічних ПЛР-тестів для визначення саме «Омікрону», оскільки це «цікаво епідеміологам, людям, які вивчають поширення вірусу». А для клініцистів важливо лише те, є коронавірус чи ні.

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Він також пояснив, як роблять лікарі, коли ПЛР-тест негативний, але є всі підстави вважати, що пацієнт хворий на коронавірус: «Коли лікар знає, що у пацієнта був контакт з хворим на коронавірус, коли симптоми схожі на COVID-19, коли він з великою ймовірністю передбачає ковід, робляться ПЛР-тести кілька разів. Буває, вдруге-третє отримуємо позитивний результат».

Раніше докторка медичних наук, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська попередила, що поява в Україні штаму коронавірусу «Омікрон» неминуче спровокує зростання захворюваності, причому хворітимуть і вакциновані громадяни.

Фото з Pixabay

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