У Києві зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу «Омікрон»

Перше зараження українця штамом коронавірусу «Омікрон» зафіксували в середині грудня, а наразі такі хворі є й у Києві.

«Сьогодні в місті вже зафіксовано випадки захворювання на новий штам коронавірусу „Омікрон“. Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам „Дельта“. За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі», — пише на своїй сторінці у соціальних мережах перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він також повідомив, що у столиці з 28 грудня розпочалися шкільні канікули, які завершаться 9 січня 2022 року. І нагадав про карантинні заходи, запроваджені у Києві, який знаходиться у «жовтій» карантинній зоні.

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У Києві додатково заборонено:

пасажирам, крім осіб, які не досягли 18 років, користуватися послугами громадського транспорту (автомобільним, електричним, у тому числі метрополітеном) без наявності у них негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигену терміном дії 72 години; або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документу, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини COVID-19, що може бути застосованим протягом 30 днів від дати введення дози; або «жовтого» або «зеленого» COVID-сертифікату; або документу про одужання особи від зазначеної хвороби;

відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест визначення антигену терміном дії 72 години; або «зелений» COVID-сертифікат; або документ про одужання.

«Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких! Не забувайте про елементарні правила безпеки, які ви всі знаєте: дотримуйтесь маскового режиму, тримайте дистанцію, користуйтеся антисептиками! А якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома», — додав чиновник.

Раніше державний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що в Україні через появу нового типу коронавірусу «Омікрон» готуються посилити протиепідемічні заходи.

Фото з Pixabay

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