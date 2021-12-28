27.09 / 27.30 30.54 / 30.92
Київ: -6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

У Києві зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу «Омікрон»

14:46 28 грудня 2021
Коронавірус

Перше зараження українця штамом коронавірусу «Омікрон» зафіксували в середині грудня, а наразі такі хворі є й у Києві.

«Сьогодні в місті вже зафіксовано випадки захворювання на новий штам коронавірусу „Омікрон“. Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам „Дельта“. За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі», — пише на своїй сторінці у соціальних мережах перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він також повідомив, що у столиці з 28 грудня розпочалися шкільні канікули, які завершаться 9 січня 2022 року. І нагадав про карантинні заходи, запроваджені у Києві, який знаходиться у «жовтій» карантинній зоні.

Читайте також: Головне — вражає вакцинованих: епідеміолог передбачила захоплення України «Омікроном»

У Києві додатково заборонено:

  • пасажирам, крім осіб, які не досягли 18 років, користуватися послугами громадського транспорту (автомобільним, електричним, у тому числі метрополітеном) без наявності у них негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигену терміном дії 72 години; або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документу, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини COVID-19, що може бути застосованим протягом 30 днів від дати введення дози; або «жовтого» або «зеленого» COVID-сертифікату; або документу про одужання особи від зазначеної хвороби;
  • відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест визначення антигену терміном дії 72 години; або «зелений» COVID-сертифікат; або документ про одужання.

«Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких! Не забувайте про елементарні правила безпеки, які ви всі знаєте: дотримуйтесь маскового режиму, тримайте дистанцію, користуйтеся антисептиками! А якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома», — додав чиновник.

Раніше державний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що в Україні через появу нового типу коронавірусу «Омікрон» готуються посилити протиепідемічні заходи.

Фото з Pixabay

289

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новий рік

У рік Тигра важливими будуть чотири кольори: у чому провести новорічну ніч

Торт Королівський

Представлено «Королівський» — оригінальний торт без борошна, що нагадує безе з горіхами та шоколадним кремом

Гроші у руках

Пенсії 2022: на скільки зростуть виплати тим, хто має повний страховий стаж, пояснює ексміністр

газ

До 57,5 гривні за кубометр: постачальники оприлюднили тарифи на газ у січні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.