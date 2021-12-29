Готові купити будь-які ліки, аби стало краще: Комаровський розповів, що робити, якщо у дитини не збивається температура

Коли у дитини висока температура, батьки готові купити будь-які ліки, аби лише стало краще. Відомий український педіатр Євген Комаровський у програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» пояснив, які препарати можна дати дітям за високої температури та як за допомогою простих методів знизити температуру.

«Батьки повинні знати, що є лише два препарати, які можна використовувати при самолікуванні. Це парацетамол та ібупрофен. Якщо ж хтось радить дати дитині аспірин чи анальгін, не слухайте таких людей», — сказав він.

За його словами, дітям можна приймати лише парацетамол та ібупрофен, прийом інших препаратів у порядку самолікування — це вже злочин.

«Якщо ви займаєтеся самолікуванням, то відсутність ефекту після прийняття жарознижувальних засобів є „дзвіночком“, що вам потрібно звернутися за допомогою до лікаря», — додав Комаровський.

За словами лікаря, існують фактори, які принципово впливають на ефективність жарознижувальних засобів. По-перше, це дефіцит рідини в організмі.

«Якщо в організмі мало рідини, дитині просто нема чим потіти. Тому жарознижуючий засіб не може проявити свою дію», — вважає він і закликає батьків у такому разі дати дитині смачний компот.

За словами педіатра, також дуже важливою є температура повітря в приміщенні, де знаходиться дитина.

«Температура навколишнього повітря — чи не головний фактор, що впливає на ефективність жарознижувальних засобів. Наприклад, якщо температура у приміщенні дорівнює 18 градусам, тоді дитина втрачатиме величезну кількість тепла», — каже Комаровський.

Тому спочатку потрібно тепло одягнути малюка, провітрити приміщення, щоб повітря було прохолодним, дати теплий напій, і тоді вже думати як збити температуру.

Як писали «ФАКТИ», днями Євген Комаровський розповів, що вакцинація від коронавірусу не має негативного впливу на вагітність.

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