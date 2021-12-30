За останній рік українці купили майже 700 тисяч упаковок препарату «Дарниці» для боротьби з похміллям

Препарат «Медихронал» фармацевтичної компанії «Дарниця», яка взяла участь в Ідеатоні, виявився найбільш затребуваним засобом боротьби з похміллям, а також симптомами гострої алкогольної інтоксикації серед українців. За даними компанії Proxima Research, за останні 12 місяців покупці придбали майже 700 тис. упаковок «Медихронал-Дарниця», що становить близько 70% загального обсягу придбаних коштів такого типу. Про це повідомляє пресслужба фармвиробника.

За словами компанії-виробника, фахівці «Дарниці» займалися розробкою препарату спільно з науковцями Інституту біохімії ім. А.В. Палладіна НАН України. В результаті їм вдалося досягти швидкого та ефективного усунення симптомів алкогольного сп'яніння та похмілля, але також препарат допомагає боротися із залежністю.

«Одна упаковка „Медихронал-Дарниця“ складається з двох пакетів: компоненти препарату спеціально упаковали окремо, щоб забезпечити стабільність при зберіганні. Змішувати їх необхідно безпосередньо перед вживанням», — наголошується у повідомленні пресслужби.

Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована у 1930 році. З 1998 року — лідер в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонує 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція «Дарниці» експортується до 15 країн світу. Бенефіціари компанії — сім'я Загорій.

Раніше «ФАКТИ» повідомили, що парацетамол виробництва «Дарниці» став лідером на українському ринку .

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