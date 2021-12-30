Магнітні бурі в січні 2022: дати та як захистити здоров’я

У січні метеочутливим людям варто приготуватися до сплесків сонячної активності. Згідно з календарем магнітних бур, початок місяця буде порівняно спокійним, зміни геомагнітної активності можливі, але до рівня магнітної бурі вони не дотягнуть. Але ймовірність магнітної бурі висока 16 січня.

За розрахунками Центру прогнозування космічної погоди (США), Kp-індекс (планетарний індекс геомагнітної активності) підвищиться 15 січня, на піку буде 16 січня та залишиться підвищеним 17−18 січня.

Індекс геомагнітної активності у січні

Фахівці лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН вважають, що метеочутливим людям січень принесе не один несприятливий день. Крім 16 січня, ймовірність магнітних бур збільшиться ще й 11−12 січня.

Зміни у магнітосфері у січні

У найближчі три доби геомагнітна активність буде невисокою. За даними Gismeteo, всі збурення в магнітосфері не дотягнуть до рівня слабкої бурі і залишаться непоміченими.

Геомагнітна активність у січні

Рекомендації лікарів на дні магнітних бур зводяться до того, що якщо від сплесків сонячної активності не захиститися, то принаймні варто мінімізувати інші шкідливі для здоров'я фактори. Слід уникати нерегулярного харчування, забезпечити нормальну тривалість сну (для кожної вікової групи вона своя), не провокувати загострення хронічних хвороб. Критичними факторами можуть стати стреси, переїдання, непосильні фізичні навантаження.

Нагадаємо, метеочутливі люди в січні можуть почуватися зле не лише через магнітні бурі, а й через різку зміну погоди 1 січня. Очікується відлига, а також дощ із мокрим снігом.

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