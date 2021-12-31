Якщо перебрали на Новий рік: у МОЗ розповіли, як впоратися з похміллям

Проблема похмілля знайома не лише простим смертним, але й багатьом зіркам шоу-бізу. І у багатьох є власні способи, як боротися з інтоксикацією. Проте у Міністерстві охорони здоров'я більшість з них відкидають.

Міф: впоратися з похміллям допоможе нова доза алкоголю.

Правда: не вживайте алкогольні напої щонайменше 48 годин після того, як багато випили.

Міф: з’їсти щось жирне.

Правда: жирна їжа може зашкодити й без того подразненому шлунку, спричинити або посилити нудоту, що тільки погіршить ваше самопочуття. Віддайте перевагу легким стравам у невеликій кількості: кисломолочним продуктам або завареним вівсяним пластівцям.

Міф: випити кави.

Правда: кофеїн може призвести до ще більшого зневоднення організму. Натомість обов’язково потрібно пити більше води — це допоможе вивести алкоголь та підтримати водний баланс.

Міф: пропустити прийоми їжі.

Правда: коли вас нудить і навіть не хочеться вставати з ліжка, відмова від їжі може здатися хорошою ідеєю. Проте це може призвести до зниження рівня цукру в крові й погіршити ваше самопочуття.

Міф: відсипатися весь наступний день.

Правда: найкраще, що ви можете зробити для себе наступного ранку — підвестися з ліжка та почати рухатись. Алкоголь виводиться з організму двома способами: із сечею та диханням. Отже, вставайте та гуляйте. Прогулянка на свіжому повітрі допоможе покращити самопочуття.

Міф: пити спортивні напої з електролітами або навіть ставити крапельниці, щоб відновити електролітний баланс.

Правда: дослідження не виявили зв’язку між ступенем порушення електролітного балансу та тяжкістю похмілля або впливом доданих електролітів на тяжкість похмілля. У більшості людей організм швидко відновлює баланс електролітів щойно припиняється дія алкоголю.

Що ж насправді допомагає при похміллі? Ви маєте дочекатися, поки організм повністю виведе токсичні продукти метаболізму алкоголю і поки відновляться рівень рідини, подразнені тканини й мозкова активність. А прискорити ці процеси, на жаль, фізіологічно неможливо.

Зрештою, єдиний найбільш дієвий засіб, що допомагає від похмілля — відмовитися від вживання алкоголю.

Нагадаємо, астрологи теж порадили не зловживати алкоголем, зустрічаючи Рік Тигра. На столі має бути багато води — мінеральної, солодкої, газованої та негазованої. А ось альтернативою міцного алкоголю можуть бути виноградні та фруктові вина.

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