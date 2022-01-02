Бустерна та додаткова доза вакцини проти коронавірусу: у МОЗ пояснили, кому вони необхідні

В Україні продовжують реєструвати нові випадки зараження коронавірусною інфекцією. Для посилення імунітету вакциновані громадяни можуть зробити бустерну або додаткову дозу вакцини. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє «Суспільне».

Так, людина, яка має проблеми з імунітетом або людина, яка має ризик того, що базовий курс подвійної імунізації не призведе до формування повноцінного імунітету, може отримати додаткову дозу вакцини.

Йдеться про імунокомпроментованих людей після трансплантації, з тяжкою імуносупресією, на фоні прийому гормональної терапії. Для таких людей третя доза потрібна, щоб був повноцінно сформований імунітет.

Додаткова доза не призводить до продовження терміну дії сертифікату про вакцинацію, оскільки людина фактично отримала три дози, але у неї рівень імунного захисту такий, як у звичайної здорової людини, після двох доз щеплення.

Щоб отримати її, людина має звернутися до свого профільного особистого лікаря: онколога, інфекціоніста, отримати направлення у будь-якій формі, навіть поради, і після цього звернутися до пункту щеплення. Рекомендуються мНРК-вакцини або Pfizer або Moderna.

Бустерна доза допомагає відновити як титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист. Наразі вона рекомендована для введення медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового щеплювального курсу. Станом на сьогодні 3600 людей вже отримали бустерну дозу вакцини. Отримання такої дози щеплення призводить до продовження терміну дії сертифікату на 270 днів.

Вже є рішення Національної технічної групи експертів щодо рекомендації дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років. Це рішення найближчим часом також набуде чинності.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив принципову відмінність між бустерною та додатковою дозами вакцини від коронавірусу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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