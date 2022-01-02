«Омікрон» передається набагато швидше: у МОЗ розповіли, коли готуватися до нової хвилі коронавірусу

В Україні завершується чергова хвиля захворюваності на COVID-19, викликана штамом «Дельта». Починаючи з другої половини січня і в лютому очікується новий підйом захворюваності, спричинений штамом «Омікрон». Такий прогноз в ефірі «Українського радіо» дав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Пік захворюваності в Україні очікується в середині лютого. «Ми йдемо з невеликим відставанням від країн Європи. В Україні сплеск реєструється через один-два місяці, після того, як було досягнуто максимум у Євросоюзі», — нагадав головний санітарний лікар. У Європі, як відомо, сплеск зареєстрували незадовго до різдвяних канікул, багато країн запровадили жорсткі обмеження.

«Нині 99% виявлених випадків в Україні — це штам „Дельта“, який циркулює у всіх областях… „Дельта“ витіснила початковий варіант коронавірусу. А на прикладі інших держав ми бачимо, що „Омікрон“ витісняє „Дельту“ ще швидше», — пояснив Кузін.

Нагадаємо, «Омікрон» було виявлено в Україні у грудні в чоловіка, який приїхав з ОАЕ. Станом на кінець грудня, кількість заражених «Омікроном» зросла, перших хворих виявлено в Києві.

Фото pixabay.com

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