Третя та бустерна доза вакцини від ковіду: у якому разі продовжать термін дії сертифіката

Люди, які маютьпроблеми з імунітетом, або у відношенні до яких є ризик, повна імунізація проти ковіду не призведе до формування повноцінного імунітету, можуть отримати додаткову дозу вакцини.

Про це в інтерв'ю «Суспільному» заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. Додаткова доза показана імунокомпроментованим людям після трансплантації, з важкою імуносупресією на фоні прийому гормональної терапії. Лише після третьої дози у них може софрмуватися імунітет.

Він також відзначив, що додаткова доза не є приводом для продовження терміну дії сертифікату про вакцинацію. Щоб отримати третю дозу, людина має звернутися до свого профільного лікуючого лікаря: онколога, інфекціоніста, отримати направлення в будь-якій формі, навіть поради, і після цього звернутися до пункту щеплення. Рекомендуються мНРК-вакцини, тобто або Pfizer або Moderna.

У той же час бустерна доза допомагає поновити як захисний титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист. Наразі вона показана медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу — після шести місяців, які пройшли з завершення базового курсу щеплення.

Ігор Кузін поточнив, що на сьогоднішній день 3 600 людей вже отримали бустерну дозу вакцини. Отримання такої дози щеплення призводить до продовження терміну дії сертифікату на 270 днів.

«Вже є рішення Національної технічної групи експертів, які рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років. Це рішення найближчим часом також набуде чинності. Також ми очікуємо рішення НТГЕІ, де буде розглядатися питання про універсальний доступ до бустерної дози всіх охочих», — зауважив він та додав, що таке рішення може бути ухваленим вже 5 січня.

«Зараз все опрацьовується технічно: найімовірніше, з 15 січня буде фінальна модель, як будуть продовжені сертифікати у „Дії“. Технічна можливість є: термін дії буде продовжено шляхом перевипуску сертифікату», — додав головний санітарний лікар.

Раніше у МОЗ поясняли, що таке брустерна та додаткова дози вакцини проти COVID-19, та кому варто зробити щеплення.

Фото з Pixabay

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