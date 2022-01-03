Нерви на межі: біоенергетики назвали п'ять найнебезпечніших днів січня-2022

Перший місяць нового року, хоч і не буде затьмарений сильними магнітними збуреннями, все ж таки ознаменується декількома небезпечними датами з точки зору біоенергетики та астрології. Про це повідомляє ресурс slovofraza.com.

9 січня (з'єднання Сонця та Венери)

Момент украй напружений, якщо в ньому беруть участь найближчі до Землі нічні покровителі. Можна очікувати різкого відтоку сил та енергії, тому люди з самого ранку відчуватимуть втому і продуктивність суттєво знизиться.

14 січня (початок ретроградного руху Меркурія)

Меркурій почне рухатися у зворотному напрямку, що вплине і на землян — багатьох із нас почнуть сповнювати сумніви. Перевіряйте все, що вам кажуть оточуючі. Не вірте нікому на слово.

16 січня (з'єднання Сонця та Плутона)

Друге з'єднання Сонця у січні відбудеться з далеким Плутоном. Цього дня буде дуже високий рівень емоційної напруги. Багатьом людям здасться, що весь світ налаштований проти них, тому вони почнуть виявляти негатив, будуть недовірливими. Врятуватися від цього можна, зосередившись на улюбленій справі.

23 січня (з'єднання Сонця та Меркурія)

Цей космічний союз створить багато проблем. Найбільш обережними потрібно бути всім, хто займається торгівлею та бізнесом у цілому, оскільки люди будуть дуже емоційними та не готовими до співпраці. Вихід із ситуації криється насамперед у самостійності та вмінні швидко реагувати на зміни.

І нарешті, 26 січня (день переходу Меркурія в Знак Козерога)

У цей день і в наступні кілька тижнів люди можуть бути жадібними і не готовими до поступок. Чекати на добрі вчинки від них точно не варто. Натомість краще почати покладатися на себе. Астрологи радять остерігатися шахраїв і не робити дорогих покупок.

Нагадаємо, минулий грудень ознаменувався впливом ретроградної Венери .

Фото Pixabay

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter