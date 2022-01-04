Пляшка вина виходить півдня: водіям нагадали, як довго після вживання алкоголю не можна сідати за кермо

В Україні щодня стаються так звані «п'яні» ДТП, які часом закінчуються і зовсім трагічно, при цьому максимально допустиме значення алкоголю в крові водія в Україні становить 0,2 проміле.

Ступінь же алкогольного сп’яніння залежить від кількості випитих спиртних напоїв, обсягу і складу з’їдених продуктів, віку, ваги і статі водія, а також загального стану організму, нагадує ресурс Автопоміч.

Також і різні спиртні напої мають різні періоди (час) виведення їх з організму людини.

Наприклад 0,5 л пива повністю виводиться з організму протягом 2−2,5 годин, 100 мл вина — 1,5 години, а виведення 0,5 л «некріпленого» вина займає приблизно 7,5 годин, тобто для повного очищення організму від однієї пляшки вина об’ємом 700 мл потрібно 10,5 годин.

З горілкою і коньяком дещо складніше — адже після першої дози горілки в обсязі 100 мл рівень алкоголю в крові становить близько 0,8 проміле, після другої дози — 0,2 проміле, а після третьої дози відбувається істотний стрибок — одразу до 2,75 проміле. Це пояснюється тим, що горілка вступає в реакцію в шлунку і тільки після цього всмоктується в кров. Таким же чином впливає на організм вживання коньяку і віскі, при цьому період повного очищення організму від цих спиртних напоїв триває приблизно на 10% довше, ніж від горілки.

Відповідно, щоб сісти за кермо після вживання спиртного, потрібна як мінімум доба.

Якщо ж вас спинили патрульні, медичний огляд водія на стан сп'яніння зазвичай проводять за допомогою приладу Drager. Якщо ви відмовилися проходити тест на вміст алкоголю або від пропозиції поліцейського їхати в медустанову до нарколога, то такі дії прирівнюють до їзди в нетверезому стані. При цьому складається протокол за ст. 130 КУпАП і як наслідок — вас позбавляють водійського посвідчення зі штрафом.

Нагадаємо, нині за керування авто у стані сп'яніння доведеться сплатити 17 тис. грн штрафу і при цьому позбавитися прав на рік. Повторна їзда під дією алкоголю потягне вже 34 тис. грн штрафу і позбавить прав вже на 3 роки.

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