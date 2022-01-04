27.16 / 27.43 30.55 / 31.02
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Пляшка вина виходить півдня: водіям нагадали, як довго після вживання алкоголю не можна сідати за кермо

10:04 4 січня 2022
Пляшка вина виходить півдня: водіям нагадали, як довго після вживання алкоголю не можна сідати за кермо

В Україні щодня стаються так звані «п'яні» ДТП, які часом закінчуються і зовсім трагічно, при цьому максимально допустиме значення алкоголю в крові водія в Україні становить 0,2 проміле.

Ступінь же алкогольного сп’яніння залежить від кількості випитих спиртних напоїв, обсягу і складу з’їдених продуктів, віку, ваги і статі водія, а також загального стану організму, нагадує ресурс Автопоміч.

Також і різні спиртні напої мають різні періоди (час) виведення їх з організму людини.

Наприклад 0,5 л пива повністю виводиться з організму протягом 2−2,5 годин, 100 мл вина — 1,5 години, а виведення 0,5 л «некріпленого» вина займає приблизно 7,5 годин, тобто для повного очищення організму від однієї пляшки вина об’ємом 700 мл потрібно 10,5 годин.

З горілкою і коньяком дещо складніше — адже після першої дози горілки в обсязі 100 мл рівень алкоголю в крові становить близько 0,8 проміле, після другої дози — 0,2 проміле, а після третьої дози відбувається істотний стрибок — одразу до 2,75 проміле. Це пояснюється тим, що горілка вступає в реакцію в шлунку і тільки після цього всмоктується в кров. Таким же чином впливає на організм вживання коньяку і віскі, при цьому період повного очищення організму від цих спиртних напоїв триває приблизно на 10% довше, ніж від горілки.

Відповідно, щоб сісти за кермо після вживання спиртного, потрібна як мінімум доба.

Якщо ж вас спинили патрульні, медичний огляд водія на стан сп'яніння зазвичай проводять за допомогою приладу Drager. Якщо ви відмовилися проходити тест на вміст алкоголю або від пропозиції поліцейського їхати в медустанову до нарколога, то такі дії прирівнюють до їзди в нетверезому стані. При цьому складається протокол за ст. 130 КУпАП і як наслідок — вас позбавляють водійського посвідчення зі штрафом.

Нагадаємо, нині за керування авто у стані сп'яніння доведеться сплатити 17 тис. грн штрафу і при цьому позбавитися прав на рік. Повторна їзда під дією алкоголю потягне вже 34 тис. грн штрафу і позбавить прав вже на 3 роки.

231

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суддівський молоток

Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Пиріжки

Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків

Салат «Тайсон»

«Нереально смачний» салат «Тайсон» на Різдво та Старий Новий рік: підкорює з першої ложки

Фішка – у ківі: рецепт салату «Африка», який ви ще не куштували, але вже не забудете

Фішка — у ківі: рецепт салату «Африка», який ви ще не куштували, але вже не забудете

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.