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Здоров'я та медицина

У новий рік — із новим штамом: у Франції виявили коронавірусний «Камерун»

10:42 4 січня 2022
У новий рік&nbsp;— із новим штамом: у Франції виявили коронавірусний «Камерун»

Не встиг світ оговтатися після появи штаму коронавірусу «Омікрон», у Франції виявили новий штам коронавірусу — із щонайменше 46 мутаціями. Його носієм став громадянин, який повернувся на батьківщину з Камеруну, повідомляє австрійський ресурс Heute.

«Після того, як одна людина повернулася з поїздки в Камерун, дванадцять людей на півдні Франції були інфіковані раніше невідомою мутацією коронавірусу. Експерти вважають, що збудник міг з'явитися саме звідти» — пише видання.

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Нині ще не зрозуміло, чи є новий варіант заразнішим, ніж домінуючий у світі «Омікрон», адже його дослідження перебувають на початковій стадії.

А тим часом у США за одну лише добу, 3 січня, виявили понад 1 млн хворих на коронавірус, що є світовим рекордом за весь час пандемії COVID-19. Як повідомив Університет Джонса Хопкінса, точна кількість нових хворих склала 1 083 948 осіб, і майже вдвічі перевищує попередній «антирекорд» країни (590 000 випадків за добу).

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