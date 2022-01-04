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Здоров'я та медицина

У МОЗ визначилися, кому, коли і якою вакциною від ковіду колотимуть бустерну дозу

13:52 4 січня 2022
Вакцина проти ковіда

В Україні, де додаткова доза вакцини проти коронавірусу показана людям, у яких через важкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту, брустерну дозу препарату проти COVID-19 дозволили українцям у віці 60+ через 6 місяців після другої дози.

Як повідомляють у МОЗ, для бустерної дози перевага надається м-РНК-вакцинам — Moderna або Comirnaty/Pfizer, за такими схемами:

▪️ перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer;
▪ перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer;
▪️ перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer;
▪️ перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною, згідно з дозволеними в Україні схемами.

Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення в будь-який пункт або центр вакцинації COVID-19 (список та контакти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19).

Раніше у МОЗ заявляли, що брустерна доза дозволяє продовжити термін дії сертифікату про вакцинацію проти ковіду на 270 днів.

Фото з Pixabay

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