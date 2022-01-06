27.38 / 27.62 30.79 / 31.20
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Штам «Омікрон» в Україні: зафіксували перший випадок захворювання на Полтавщині

14:09 6 січня 2022
Коронавірус

Починаючи з другої половини січня і у лютому 2022 року в Україні очікується новий підйом захворюваності на ковід, викликаний «Омікроном», а нещодавно перший випадок інфікування цим штамом підтвердили у Полтавській області.

Про це під час брифінгу в ОДА повідомив заступник директора Департаменту охорони здоров'я Юрій Курилко. За його словами, «Омікрон» підтвердили у Києві наприкінці грудня, куди відправлялися зразки на дослідження.

Щодо рівня захворюваності в області, то, за його словами, на Полтавщини продовжують лікуватися від COVID-19 понад чотири тисячі людей. У пікові періоди кількість хворих досягала 20 тисяч.

Раніше перший випадок «Омікрона» підтвердили і у Києві — це сталося у середині грудня минулого року.

Нагадаємо, що в Україні дозволили брустерну вакцинацію проти ковіду для громадян віком 18+, які отримали дві дози препарату проти коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що це дасть кращий захист від «Омікрону».

Фото з Pixabay

151

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат «Ріг достатку»

«Геніальний» салат на святковий стіл від Людмили Борщ «Ріг достатку»: п'ять хвилин, і смачна страва готова

Салат «Фантазія ніжної дружини»

«Фантазія ніжної дружини»: автор салату «Тайсон» представив незвичайну та смачну страву — легко розтопить серце кожної жінки

Суддівський молоток

Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Фішка – у ківі: рецепт салату «Африка», який ви ще не куштували, але вже не забудете

Фішка — у ківі: рецепт салату «Африка», який ви ще не куштували, але вже не забудете

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.