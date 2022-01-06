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Здоров'я та медицина

Фармацевти для допомоги українцям збирають інформацію про подолання постковідного синдрому

17:49 6 січня 2022
Хворіє людина

Фармацевтична компанія «Дарниця» проводить аналіз та збір іноземного досвіду, а також досліджень про постковідний синдром та його подолання, щоб забезпечити українців надійною інформацією.

Як повідомляє пресслужба компанії, наразі робота йде за трьома напрямками: проводяться соціологічні дослідження на предмет найчастіших симптомів синдрому, актуалізується спеціалізований сайт postcovid.darnitsa.ua, реалізуються медійні спецпроєкти про боротьбу із синдромом. У проєктах «Дарниці» беруть участь блогери, представники шоубізнесу та відомі підприємці.

Згідно з результатами дослідження Gradus Research, які проводилися на замовлення «Дарниці», приблизно 80% перехворілих на COVID-19 відчувають побічні ефекти від хвороби навіть через кілька місяців після одужання. Найпоширеніші симптоми, які відчували ті, хто одужав від COVID-19, це слабкість (59%), швидка стомлюваність (55%) та втома без навантаження (46%). Найчастіше синдром стосується нервової системи, психоемоційного стану та дихальної системи. Ці дані підтверджують і учасники медійних спецпроєктів фармкомпанії.

Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована у 1930 році. З 1998 року — лідер в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонує 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція «Дарниці» експортується до 15 країн світу. Бенефіціари компанії — сім'я Загорій.

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