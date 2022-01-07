В Україні знову зростає кількість хворих на ковід: за добу — більше 7 тисяч

В Україні знову поповзла вгору крива захворюваності на коронавірус — у четвер, 6 січня 2022 року, в країні зафіксовано ще 7177 випадків інфікування (з них 364 дитини та 203 медичні працівники). Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Не змогли впоратися із хворобою 192 пацієнти.

Госпіталізувати довелося 1866 осіб, одужали — 5595.

У той же час вакцинацію від COVID-19 пройшли ще 72 тисячі громадян, з них першу дозу отримали 21 997, другу — 44 836, додаткову — 388 осіб, а бустерну — 4 620 осіб. Усього з початку вакцинальної кампанії в країні імунізували 14,8 млн осіб (47,6% дорослих українців отримали як мінімум одне щеплення проти COVID-19, а 44,9% - обидві дози).

Нагадаємо, бустерна доза препарату проти COVID-19 в Україні дозволена вже всім громадянам віком від 18 років. Перевага надається м-РНК-вакцин — Moderna або Comirnaty/Pfizer.

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