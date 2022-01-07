27.36 / 27.63 30.77 / 31.23
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

В Україні знову зростає кількість хворих на ковід: за добу — більше 7 тисяч

9:40 7 січня 2022
В Україні знову зростає кількість хворих на ковід: за добу&nbsp;— більше 7 тисяч

В Україні знову поповзла вгору крива захворюваності на коронавірус — у четвер, 6 січня 2022 року, в країні зафіксовано ще 7177 випадків інфікування (з них 364 дитини та 203 медичні працівники). Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Не змогли впоратися із хворобою 192 пацієнти.

Госпіталізувати довелося 1866 осіб, одужали — 5595.

У той же час вакцинацію від COVID-19 пройшли ще 72 тисячі громадян, з них першу дозу отримали 21 997, другу — 44 836, додаткову — 388 осіб, а бустерну — 4 620 осіб. Усього з початку вакцинальної кампанії в країні імунізували 14,8 млн осіб (47,6% дорослих українців отримали як мінімум одне щеплення проти COVID-19, а 44,9% - обидві дози).

Нагадаємо, бустерна доза препарату проти COVID-19 в Україні дозволена вже всім громадянам віком від 18 років. Перевага надається м-РНК-вакцин — Moderna або Comirnaty/Pfizer.

86

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Усик із дружиною Катериною

Маскування на рівні: Усик у балаклаві сходив на ялинку та махнув на український курорт

олія

Українська соняшникова за 82, а оливкова з Італії за 90: в мережі обговорють «чудеса ціноутворення» на олію

Салат «Тайсон»

«Нереально смачний» салат «Тайсон» на Різдво та Старий Новий рік: підкорює з першої ложки

Різдво

Красиві вітання, смс та листівки з Різдвом Христовим

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.