«Еквівалент склянці цукру»: лікар Комаровський пояснив, чому дітям шкідливі у великій кількості солодкі газовані напої

Відомий педіатр Євген Комаровський, до рекомендацій якого часто прислухаються батьки малюків, не радить дітям пити солодкі газовані напої. Про це він розповів у програмі «Ранок з Україною».

За словами медика, солодка газованка шкідлива не тому, що в ній є газ, а тому, що в ній міститься дуже багато цукру.

Комаровський уточнив, що пити газовану мінеральну воду дітям можна. Це не несе жодного ризику для здоров'я та втамовує спрагу.

Лікар вважає, що вживання солодких напоїв — це не для вгамування спраги, це спосіб отримання задоволення.

За його словами, у 100 грамах одного з напоїв, який продається в нашій країні, міститься 11 грамів цукру. А дитина легко може випити 2-літрову пляшку такого напою. Це все одно, що випити склянку цукру.

Медик вважає, що солодкі газовані напої шкідливі, тому що людина отримує легкодоступну енергію, яку вона не витрачає. Дітям їх пити можна лише тоді, коли є можливість та бажання активно витрачати енергію.

Раніше Комаровський жорстко розкритикував антивірусні препарати в аптеках.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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