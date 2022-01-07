10 січня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість інфекціоніст Євген Дубровський

— Нормально, якщо коронавірус, як і будь-який інший респіраторний вірус, мутує, — розповідає практикуючий столичний лікар-інфекціоніст, аспірант Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України Євген Дубровський. — Це звичайний природній процес. Коли мутації менш «влучні», то такий варіант вірусу нежиттєздатний і зникає з популяції. Залишаються циркулювати лише успішні варіанти, і «Омікрон» — один з таких.

Наразі немає чітких доказів, що ця мутація більш небезпечна та викликає важчий перебіг. Офіційні організації, як наприклад ВООЗ, утримуються від гучних заяв та висловлюють лише стурбованість. Вона зумовлена швидкістю поширення цього штаму та його потенційною можливістю обходити імунний захист.

Яка буде ситуація надалі, поки що невідомо. Але те, що роблять інформаційні ресурси, розкручуючи паніку та істерію в суспільстві, — категорично неприпустимо.

— Чому перед і після COVID-19 багато людей відзначають загострення герпесу (появу оперізуючого лишаю та інші прояви)?

— Герпетичні захворювання, зокрема і герпес Зостер (оперізуючий лишай), —надзвичайно чутливі до будь-яких змін в імунній системі. Так склалося, що ця група вірусів живе з людиною все життя, не зникаючи з організму і проявляючись в найнезручніші моменти, коли йде виснаження захисних сил. Важкий COVID-19 здатен викликати порушення роботи імунної системи. Некоректна робота певних ланок захисту призводить до ускладнень, і це використовують герпес-віруси. Інша причина — прийом стероїдних препаратів (гормонів), які застосовуються в лікуванні важкого COVID-19. Це призводить до імуносупресії, а підступний герпес тільки того і чекає.

Чим викликані множинні мутації штаму «Омікрон»? Які його симптоми? Коли нарешті коронавірус стане сезонною інфекцією? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 10 січня 2022 року, з 14:00 до 15:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість інфекціоніст Євген Ігорович Дубровський. Телефонуйте в редакцію за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал з прямої лінії читайте в четвер, 20 січня

Раніше експерти назвали основні симптоми штаму «Омікрон».



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