Херсонська область потрапила до «помаранчевої» зони карантину

В Україні, де з 30 грудня всі регіони «пожовтіли» — з 00:00 9 січня знову змінилося карантинне зонування.

За даними МОЗ, через збільшення кількості госпіталізацій (за один день зросло більше ніж удвічі) в «помаранчеву» зону було переведено Херсонську область.

Як відомо, з 6 грудня в Україні посилили обмеження для «жовтої» зони і тепер вони майже не відрізняються від тих, що діють в «помаранчевій» зоні. Тобто відвідувати громадські заклади зможуть лише ті, хто отримав хоча б одну дозу щеплення проти COVID-19 та має «жовтий» COVID-сертифікат, довідку форми 063/о або негативний тест, що діє 72 години, або сертифікат про одужання. Працівники ресторанів, готелів та спортзалів повинні мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

А за будь-яких рівнів епіднебезпеки в силі залишаються заборони:

на роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та працівників;

перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;

самовільне залишення місця самоізоляції чи обсервації.

Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 березня 2022 року. Рішення ухвалили 15 грудня на засіданні уряду. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, поки рівень вакцинації в Україні не досягне 70% населення, всі повинні продовжувати дотримуватися встановлених карантинних обмежень.

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