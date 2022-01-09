Херсонська область потрапила до «помаранчевої» зони карантину
В Україні, де з 30 грудня всі регіони «пожовтіли» — з 00:00 9 січня знову змінилося карантинне зонування.
За даними МОЗ, через збільшення кількості госпіталізацій (за один день зросло більше ніж удвічі) в «помаранчеву» зону було переведено Херсонську область.
Як відомо, з 6 грудня в Україні посилили обмеження для «жовтої» зони і тепер вони майже не відрізняються від тих, що діють в «помаранчевій» зоні. Тобто відвідувати громадські заклади зможуть лише ті, хто отримав хоча б одну дозу щеплення проти COVID-19 та має «жовтий» COVID-сертифікат, довідку форми 063/о або негативний тест, що діє 72 години, або сертифікат про одужання. Працівники ресторанів, готелів та спортзалів повинні мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.
А за будь-яких рівнів епіднебезпеки в силі залишаються заборони:
- на роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та працівників;
- перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;
- самовільне залишення місця самоізоляції чи обсервації.
Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 березня 2022 року. Рішення ухвалили 15 грудня на засіданні уряду. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, поки рівень вакцинації в Україні не досягне 70% населення, всі повинні продовжувати дотримуватися встановлених карантинних обмежень.70
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