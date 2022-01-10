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Здоров'я та медицина

У МОЗ розповіли, як бути тим, хто заразився ковідом після першого щеплення від нього

8:42 10 січня 2022
Вакцинація

У МОЗ відповіли на найбільш актуальні питання, що стосуються вакцинації проти коронавірусу.

Зокрема, про те, як вчинити, якщо людина захворіла на COVID-19 після отримання першої дози вакцини, а терміни, коли можна отримати другу дозу, вже минули. У МОЗ порадили у такому разі робити друге щеплення через 28 днів після появи перших симптомів захворювання або після отримання тесту, що підтвердив ковід.

Не є перешкодою до вакцинації й таке захворювання, як епілепсія. Щоправда, у такому разі краще кілька днів після щеплення перебуває під наглядом родичів — на випадок виникнення судом чи проблем із диханням.

Нагадаємо, що в Україні дозволили бустерну вакцинацію громадянам віком від 18 років. Її рекомендували робити через 6−9 місяців після одержання другої дози вакцини проти ковіду.

Фото з Pixabay

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