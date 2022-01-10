27.39 / 27.61 30.86 / 31.24
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Термін дії COVID-сертифікатів можуть скоротити вже цього тижня, — МОЗ

15:09 10 січня 2022
смартфон

В Україні, де дозволили бустерну вакцинацію від COVID-19 для всіх громадян віком від 18 років, готуються скоротити термін дії COVID-сертифікатів до 270 днів.

Про це в етері програми «Сніданок з 1+1» розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

Карчевич нагадала, що в країнах ЄС з 10 січня набуло чинності рішення щодо скорочення терміну дії документів про вакцинацію від коронавірусу.

За словами чиновниці, Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-документів, яка охоплює понад 80 країн світу.

Сьогодні наша країна входить до довірчої мережі ЄС, яка охоплює 60 країн світу. Українці можуть подорожувати в ці країни, пред'являючи цифрові сертифікати про вакцинацію, одужання або тестування.

Карчевич також звернула увагу на те, що бустерна вакцинація проти COVID-19 передбачає продовження дії COVID-сертифікатів на 270 днів. Наприкінці січня такі українці зможуть згенерувати через «Дію» новий сертифікат. Він буде також зелений й буде дійсним ще 270 днів з моменту третьої дози.

Бустерна доза, за її словами, призначена для людей, які вакцинувалися 6−9 місяців тому.

Заступниця міністра нагадала, що під час проведення бустерної вакцинації рекомендовано використовувати м-РНК вакцини — Pfizer та Moderna. Якщо цих вакцин немає, то бустерна вакцинація може проводитися вакциною AstraZeneca. Ці вакцини будуть застосовуватися також, якщо людина отримала повний курс вакцинації препаратом CoronaVac.

А додаткова доза вакцини проти коронавірусної хвороби не передбачає продовження дії документів про вакцинацію. У людей, які отримали додаткову дозу, залишається старий сертифікат.

Нагадаємо, люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини проти COVID-19, також матимуть змогу отримати бустерну дозу. Зробити це щеплення вони зможуть у період від 3 до 6 місяців після введення додаткової дози.

316

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

торт

Навіть духовка не потрібна: торт «Пломбір» за бабусиним рецептом

Ганна Саліванчук

Зірка «Одного разу під Полтавою» роздяглася догола, щоб показати, скільки кілограмів «наїла» за свята

газ

Ціна на газ в Україні з січня 2022 року: які тарифи для населення

Козловський погладшав і показав свого нового друга

Козловський погладшав і показав свого нового друга

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.