В Україні, де дозволили бустерну вакцинацію від COVID-19 для всіх громадян віком від 18 років, готуються скоротити термін дії COVID-сертифікатів до 270 днів.

Про це в етері програми «Сніданок з 1+1» розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.



Карчевич нагадала, що в країнах ЄС з 10 січня набуло чинності рішення щодо скорочення терміну дії документів про вакцинацію від коронавірусу.



За словами чиновниці, Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-документів, яка охоплює понад 80 країн світу.



Сьогодні наша країна входить до довірчої мережі ЄС, яка охоплює 60 країн світу. Українці можуть подорожувати в ці країни, пред'являючи цифрові сертифікати про вакцинацію, одужання або тестування.



Карчевич також звернула увагу на те, що бустерна вакцинація проти COVID-19 передбачає продовження дії COVID-сертифікатів на 270 днів. Наприкінці січня такі українці зможуть згенерувати через «Дію» новий сертифікат. Він буде також зелений й буде дійсним ще 270 днів з моменту третьої дози.

Бустерна доза, за її словами, призначена для людей, які вакцинувалися 6−9 місяців тому.

Заступниця міністра нагадала, що під час проведення бустерної вакцинації рекомендовано використовувати м-РНК вакцини — Pfizer та Moderna. Якщо цих вакцин немає, то бустерна вакцинація може проводитися вакциною AstraZeneca. Ці вакцини будуть застосовуватися також, якщо людина отримала повний курс вакцинації препаратом CoronaVac.

А додаткова доза вакцини проти коронавірусної хвороби не передбачає продовження дії документів про вакцинацію. У людей, які отримали додаткову дозу, залишається старий сертифікат.

Нагадаємо, люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини проти COVID-19, також матимуть змогу отримати бустерну дозу. Зробити це щеплення вони зможуть у період від 3 до 6 місяців після введення додаткової дози.

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