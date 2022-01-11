Більш ніж половина людей страждають від головного болю напруги: як ефективно з ним боротися

Близько 70% населення Землі страждає від головного болю напруги. В основному від нього потерпають жінки віком від 20 до 40 років. Фахівці фармацевтичної компанії «Дарниця» розповіли, як ефективно боротися із таким типом болю.

Головний біль напруги є офіційним діагнозом, який міститься у переліку Міжнародної класифікації хвороб. Однак пересічні громадяни звикли називати його «звичайним головним болем», коли здається, що обруч охоплює голову по колу й створює такий тиск, ніби у касці. Спочатку джерело болю відчувається в потилиці або у лобовій частині, та з часом поширюється на всю голову.

Якщо ви переживали такі або схожі симптоми, це, найпевніше, і був головний біль напруги.

«Головний біль напруги досить часто провокується стресом та емоційним перевантаженням. Також природу головного болю напруги пов'язують з перенапруженням м’язів плечей та шиї, що надалі викликає больові відчуття», — пояснює кандидатка медичних наук та заступниця директора з медичних питань фармацевтичної компанії «Дарниця» Лідія Гончар-Чердаклі.

За її словами, ризик появи цього типу головного болю можуть збільшувати недосипання, тривала робота за комп’ютером та навіть перебування у незручній позі.

Для лікування головного болю напруги сучасні міжнародні медичні установи рекомендують поєднувати фармакологічні та нефармакологічні методи. Так, серед лікарських засобів на допомогу прийдуть ацетилсаліцилова кислота, парацетамол і кофеїн. Вважається, що кофеїн посилює ефект інших препаратів. Ці діючі речовини є у складі «Цитрамон-Дарниця» та «Цитрамон Максі».

До речі, згідно з даними інфографічного довідника «Фармацевтика України 2021», пігулки «Цитрамон» входять до ТОП-5 ліків, які найчастіше купують в українських аптеках.

Проте самих лише лікарських засобів для подолання головного болю напруги може бути недостатньо. Тому спеціалісти також радять змінювати раціон у напрямку здорового харчування, займатися спортом та налагоджувати режим сну. Крім того, не варто нехтувати щоденними прогулянками, масажем шиї та плечей, а також регулярним відпочинком.

Такий підхід до лікування головного болю напруги активно використовують у Європі та США.

Як раніше повідомляв The Village Україна, існує щонайменше п’ять розповсюджених міфів про головний біль напруги. Серед них зокрема хибне твердження про те, що «увесь головний біль однаковий» та що «головний біль краще терпіти, бо організм поступово втратить здатність боротися з ним самостійно».

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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