У МОЗ розповіли, як ковід «маскується» під туберкульоз: на що потрібно звернути увагу

З початку епідемії COVID-19 медики виявили, що хворобу часом плутають із початковими стадіями туберкульозу. Обидві інфекції важкі, але методи лікування суттєво відрізняються, а тому МОЗ склало інструкцію, коли потрібно запідозрити ковід, а коли — шукати спеціаліста-фтизіатра.

Спільні симптоми для двох хвороб:

Підвищення температури тіла;

Сухий кашель;

Задишка;

Кровохаркання;

Загальна стомлюваність.

Відмінності:

Початкова стадія туберкульозу може розтягнутися на тижні та місяці. Гостра стадія COVID-19 триває близько тижня, а хвороба загалом — у середньому близько двох тижнів.

При туберкульозі температура незначно підвищується — до 37−37,2°С, гарячка спостерігається при важких формах. COVID-19 може супроводжуватися температурою за легкої форми до 38 градусів, при тяжкій формі — більше 38°.

При туберкульозі характерним симптомом є нічна пітливість, зниження маси тіла. Для COVID-19 характерні болі у горлі та м'язах, головний біль, нежить, закладеність носа, спотворення чи зникнення здатності розрізняти смаки та запахи.

Задишка при туберкульозі проявляється при фізичному навантаженні чи на важких стадіях хвороби. При COVID-19 — у разі середньої та тяжкої форми захворювання.

Нагадаємо, туберкульоз в Україні входить до тих хвороб, які досить часто стають причинами смерті. Поставлено мету подолати епідемію туберкульозу до 2030 року.

Фото pixabay.com

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