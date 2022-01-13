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Здоров'я та медицина

Антибіотики з квітня лише за рецептами: як працюватиме нова схема

14:20 13 січня 2022
Пігулки

З квітня 2022 року в Україні запроваджують продаж антибіотиків виключно за електронним рецептом.

У МОЗ уточнили, що вже з 1 січня у лікарнях почали вести облік загального споживання антимікробних препаратів — лише 29 лікарських засобів. Це дозволить визначити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають лікарі пацієнтам у стаціонарних відділеннях та оцінити виправданість таких призначень.

Алгоритм покупки антибіотиків за е-рецептом буде наступним:

  • пацієнт звертається до свого лікаря;
  • лікар виписує рецепт у електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ);
  • лікар надає пацієнту номер рецепту та інформацію про лікарський засіб;
  • пацієнт звертається до аптеки, підключеної до ЕСОЗ, і називає номер рецепту;
  • фармацевт за цим номером побачить, що саме призначив лікар, і зможе відпустити ліки.

У МОЗ додають, що неправильне та надмірне застосування протимікробних препаратів (у тому числі антибіотиків) призводить до розвитку широкої резистентності — механізму, що знижує їхню ефективність.

Ексклюзивний матеріал «Чому не можна приймати антибіотики за перших симптомів COVID-19 і чому довго не проходить задишка: відповідає пульмонолог» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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