Антибіотики з квітня лише за рецептами: як працюватиме нова схема

З квітня 2022 року в Україні запроваджують продаж антибіотиків виключно за електронним рецептом.

У МОЗ уточнили, що вже з 1 січня у лікарнях почали вести облік загального споживання антимікробних препаратів — лише 29 лікарських засобів. Це дозволить визначити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають лікарі пацієнтам у стаціонарних відділеннях та оцінити виправданість таких призначень.

Алгоритм покупки антибіотиків за е-рецептом буде наступним:

пацієнт звертається до свого лікаря;

лікар виписує рецепт у електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ);

лікар надає пацієнту номер рецепту та інформацію про лікарський засіб;

пацієнт звертається до аптеки, підключеної до ЕСОЗ, і називає номер рецепту;

фармацевт за цим номером побачить, що саме призначив лікар, і зможе відпустити ліки.

У МОЗ додають, що неправильне та надмірне застосування протимікробних препаратів (у тому числі антибіотиків) призводить до розвитку широкої резистентності — механізму, що знижує їхню ефективність.

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Фото з Pixabay

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