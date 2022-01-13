Антибіотики з квітня лише за рецептами: як працюватиме нова схема
З квітня 2022 року в Україні запроваджують продаж антибіотиків виключно за електронним рецептом.
У МОЗ уточнили, що вже з 1 січня у лікарнях почали вести облік загального споживання антимікробних препаратів — лише 29 лікарських засобів. Це дозволить визначити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають лікарі пацієнтам у стаціонарних відділеннях та оцінити виправданість таких призначень.
Алгоритм покупки антибіотиків за е-рецептом буде наступним:
- пацієнт звертається до свого лікаря;
- лікар виписує рецепт у електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ);
- лікар надає пацієнту номер рецепту та інформацію про лікарський засіб;
- пацієнт звертається до аптеки, підключеної до ЕСОЗ, і називає номер рецепту;
- фармацевт за цим номером побачить, що саме призначив лікар, і зможе відпустити ліки.
У МОЗ додають, що неправильне та надмірне застосування протимікробних препаратів (у тому числі антибіотиків) призводить до розвитку широкої резистентності — механізму, що знижує їхню ефективність.
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Фото з Pixabay429
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