Дитина, що впала в кому, прокинулася рівно через рік — на Різдво: лікарі говорять про диво

У Львові, 6-річний хлопчик, який рік перебував у комі, отямився на Різдво.

Батьки дитини, які цілорічно доглядали сина в комі та лікарі вважають, що сталося диво, передає «Depo.Львів».

Трагічний випадок стався з хлопчиком на Святвечір рік тому, коли він катався на санчатах. Дитина втратила рівновагу, врізалася у дерево й отримала важку черепно-мозкову травму.

Рік хлопчик був у комі. За дитиною доглядали батьки.

На Різдво, через рік, дитина прийшла до тями, ніби вчора заснула, а сьогодні прокинулася, розповів керівник Центру нейрохірургії та неврології Андрій Токарський.

Медик зазначив, що батьки не сумнівалися, що їхній син вийде з такого стану, й диво сталося.

Токарський розповів, що за 40 років роботи в медицині бачив чимало див. За його словами, головне — віра та молитва. Вона допомагає повертати до життя навіть дуже тяжких пацієнтів.

Нагадаємо, восени 2021 року у Львові медики провели унікальну операцію на відкритому серці 6-річній дівчинці. Дитина мала серйозні проблеми з судинами. Операція тривала п'ять годин. Серце дівчинки відключили на якийсь час. Замість нього кров в організм дитини постачав апарат штучного кровообігу. Операція пройшла успішно. Дитину виписали з лікарні вже на шостий день.

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