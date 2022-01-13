Магніти склалися у шлунку в небезпечне кільце: у Харкові немовля довелося оперувати через іграшку

У Харкові в однорічної дівчинки видалили з кишківника небезпечну іграшку. Про це повідомили у харківській обласній лікарні № 1.

Відомо, що дитину доправили до лікарні з отруєнням. Але потім з'ясувалося, що дівчинка проковтнула іграшку з магнітами, які утворили в кишках кільце.

Зазначається, що при діагностиці лікарі виявили у кишківнику дівчинки магніти типу «Неокуб», які з'єдналися між собою та склалися в кільце. Це спричинило непрохідність кишківника.

Дитячі хірурги, лікар інтерн, анестезіолог та операційні сестри успішно виконали складну операцію, звільнивши кишківник дитини.

Медики вкотре звернулися до батьків із закликом не давати дітям небезпечні іграшки, й одразу ж звертатися до лікарів, якщо помітили щось незвичне з малюком.

Нагадаємо, у Львові медики врятували 4-річного малюка, який проковтнув світлодіодну лампочку з гірлянди. А в Івано-Франківській області медики прооперували 5-річного хлопчика, який з'їв сім маленьких магнітів.

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