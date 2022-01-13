17 січня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість сексопатолог Оксана Ромащенко
Про жіночий вік існує багато стереотипів. Погано, якщо дівчина не вийшла заміж до 25 років або жінка не народила первістка до 30 років. Але нові часи — і нові погляди.
— Ще в 2012 році ВООЗ переоцінила критерії віку, і якщо раніше молодими вважалися люди до 24 років, то нині — до 45, — пояснює акушер-гінеколог, сексопатолог, головний науковий співробітник відділу відновної урології та новітніх технологій Інституту урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України доктор медичних наук професор Оксана Ромащенко. — Старість тепер настає після 75 років. А от рамки репродуктивного віку жінки залишилися такими ж: від 15 до 49 років. Проте нині жінку старшу 45—49 років ніхто не вважає літньою: вона переживає другу молодість і відчуває новий потяг до життя, новий приплив сил та бажань. І в 60, і в 70 років жінка може закохуватися і наповнювати життя яскравими фарбами емоцій. Тому спеціалісти вважають, що сексуальна революція триває: літні люди налаштовані на яскраві емоції, зокрема і сексуальні, насичене життя.
На прийом нині частіше звертаються жінки зрілого, або, як я називаю, елегантного віку. Вони активні й молоді поза роками і прагнуть реалізації власних бажань. Звісно, коли в організмі відбувається гормональна перебудова, це не може не позначитися на стані здоров’я, зокрема сексуального.
— Чому з віком зменшується сексуальне бажання?
— Причин багато. На межі 50 років — «віку зрілої п’ятірки» — відбувається гормональна перебудова: зменшується продукція певних гормонів (естрогенів та андрогенів). А це погіршує самопочуття, сексуальну функцію — знижує сексуальне бажання, збудження, задоволення. Нерідко жінки скаржаться на дискомфорт і біль при статевих стосунках. Без сумніву, це погіршує якість сексуального життя.
Коли жінці потрібна консультація сексопатолога? Як з віком не втратити сексуальний інтерес? Що таке передміхурова жіноча залоза та яка її роль?
На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 17 січня, с 10:00 до 11:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість акушер-гінеколог, сексопатолог професор Оксана Василівна Ромащенко.
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Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected]
Матеріал з прямої лінії читайте в четвер, 27 січня
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