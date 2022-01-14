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Здоров'я та медицина

Коронавірус не відступає: в Україні знову понад 10 тисяч нових COVID-випадків

9:44 14 січня 2022
люди

В Україні продовжується зростання нових випадків захворювання на коронавірус. Минулої доби зафіксували 10 476 нових хворих, повідомили у МОЗ.

За добу госпіталізували 1656 людей, летальних наслідків — 140.

Найбільше нових заражень у Києві (1193), Львівській (1001), Івано-Франківській (880) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло — 3 737 510 осіб, одужало — 3 545 111, летальних наслідків — 98 068.

13 січня 92835 людей вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 32334 особи, другу дозу — 45465, додаткову отримала 551 людина, а бустерну — 14485.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено майже 15 мільйонів людей.

Новий сплеск коронавірусу в Україні очікується з кінця січня. А пік припаде на лютий місяць.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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