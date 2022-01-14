Тривога, втома, головний біль: Землю накриє чотириденна магнітна буря

Найближчими днями метеочутливим людям доведеться несолодко: очікується магнітна буря, яка може затягтися на чотири дні. Пік геомагнітної активності прогнозують на 16 січня. За деякими прогнозами, неприємні симптоми — біль голови, підвищена стомлюваність — можуть з'явитися днем раніше, 15 січня.

Центр прогнозування космічної погоди (США) очікує, що індекс геомагнітної активності досягне 5 балів 16 січня, а потім поступово знижуватиметься до 18 січня.

Прогноз геомагнітної активності на січень

Прогноз від Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН дещо відрізняється. Передбачається, що геомагнітна активність залишиться у межах чотирьох балів. Пікові показники очікуються в ніч із 15 на 16 січня, близько опівночі.

Прогноз на 16 січня

Під час магнітних бур метеочутливі люди можуть відчувати не лише головний біль. Іноді виникають проблеми зі сном, а на цьому фоні з'являється ще й почуття безпричинної тривоги, відчуття «розбитості», загострюються хронічні хвороби.

Лікарі радять тим, хто почувається зле у дні магнітних бур, перебудувати графік так, щоб продовжити вечірній та ранковий сон. Також важливо не пропускати прийом призначених ліків у разі хронічних хвороб. Допомагає впоратися з неприємними відчуттями перебування на свіжому повітрі, неквапливі прогулянки, фізична активність, але помірна та чітко дозована.

Нові сплески геомагнітної активності можливі 23−26 січня та 28−30 січня.

Фото pixabay.com

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