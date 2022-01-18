«Омікрон» прийде в кожну носоглотку: відомий лікар відреагував на ситуацію з новим штамом коронавірусу

Лікар і телеведучий Євген Комаровський переконаний, що нова хвиля COVID-19, спричинена коронавірусом «Омікрон», уже розпочалася, але просто не потрапила до офіційної статистики. Лікар прогнозує, що від нового штаму не втекти нікому. Про це Комаровський заявив в інтерв'ю «Гордон» .

«Омікрон» прийде в кожну носоглотку. Кожна людина отримає «Омікрон». Тут ніякі маски, ніякі протиепідемічні заходи не спрацюють. Тобто ми всі отримаємо цей вірус «, — вважає лікар.

За прогнозами Комаровського, на новий штам захворіють десятки мільйонів. «Тому загальна кількість тих, кому буде дуже погано, на кого не вистачить медицини, кисню та всього іншого, буде величезною», — припускає він.

Лікар очікує, що щеплені і перехворілі перенесуть зараження «Омікроном» у легкій формі, а тому краще не ігнорувати можливість зробити бустерне щеплення. Комаровський рекомендує, насамперед, забезпечити бустером групи ризику, 60-річних, осіб, які страждають на діабет, ожиріння, інші хронічні захворювання.

Нагадаємо, нову хвилю захворюваності, спричинену штамом «Омікрон», у Мінзраві прогнозували на лютий-2022.

Фото pixabay.com

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