Сертифіката про бустерну вакцинацію немає в «Дії»: як його отримати

Українці, які отримали бустерну дозу вакцини проти коронавірусу, поки що не можуть згенерувати відповідний СOVID-сертифікат у додатку «Дія».

Про це на брифінгу заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Міністр уточнив, що отримати сертифікат про бустерну вакцинацію можна лише у сімейного лікаря, який видасть міжнародний сертифікат з інформацією про третє щеплення.

За словами Ляшка, оновлення у «Діі» планується" на кінець січня.

Нагадаємо, що українські COVID-сертифікати прирівняли до європейських та скоротили їхній термін придатності до 270 днів.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні почався спалах коронавірусу. Вже кілька днів поспіль у країні фіксують понад 20 тисяч нових випадків зараження на добу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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