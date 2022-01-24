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Здоров'я та медицина

Ліків не існує: ще одна дитина захворіла на поліомієліт в Україні

16:42 24 січня 2022
Ліків не існує: ще одна дитина захворіла на поліомієліт в Україні

В Україні діагностували ще один випадок захворювання на поліомієліт у дитини. Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, дворічна дитина із Закарпатської області у грудні була госпіталізована до львівської лікарні.

На даний момент відомо, що хлопчик не був щеплений від поліомієліту через рішення батьків.

Наразі пацієнт демонструє ослаблення рухової активності м'язів ніг.

Зазначимо, що ліків від цього захворювання у світі не існує, але його можна запобігти за допомогою вакцинації. В Україні вона здійснюється безкоштовно — процедуру мають пройти усі діти по досягненню 2, 4, 6 та 18 місяців.

Нагадаємо, у жовтні у півторарічного малюка з Рівненської області на фоні поліомієліту діагностували параліч .

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