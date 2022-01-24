Поки що не домінує: штам «Омікрон» зафіксували вже у 17 областях

Штам «Омікрон» виявлено вже у 17 областях, але він поки що не домінує в Україні. Про це заявили на селекторній нараді в офісі президента.

За минулий тиждень в Україні госпіталізували понад 15 тис. осіб, а це майже наполовину менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі «Дельта» восени минулого року.

Нині в медустановах зайнято 28% ліжок, виділених для хворих на COVID-19.

Нагадаємо, у зв'язку зі спалахом захворюваності з 24 січня обмеження «червоної» карантинної зони запровадили на Прикарпатті. У МОЗ не виключають, що незабаром таке ж рішення може бути прийняте щодо Рівненської та Чернівецької областей.

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