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Здоров'я та медицина

Мінімум в два рази більше випадків: Ляшко про нову хвилю коронавірусу в Україні

20:34 24 січня 2022
Мінімум в два рази більше випадків: Ляшко про нову хвилю коронавірусу в Україні

Число випадків коронавірусу в Україні зросте вдвічі порівняно з хвилею, що була восени минулого року. Про це на брифінгу за підсумками позачергового засідання РНБО заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Ми прогнозуємо, що як мінімум вдвічі буде більша кількість випадків порівняно з хвилею, яка у нас була у жовтні-листопаді. Водночас госпіталізацій буде менше, також кількість смертей має бути меншою» , — заявив Ляшко.

Нагадаємо, у 17 областях України вже виявили штам коронавірусу «Омікрон». При цьому в Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що цей штам поки що не є домінуючим.

А в парламентському комітеті з питань здоров'я нації вважають — якщо нинішнє зростання продовжиться такими ж темпами, пік захворюваності настане приблизно через 2−3 тижні, тобто. у середині-кінці лютого 2022 року .

Фото Міністерства охорони здоров'я

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