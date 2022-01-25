Дві сильні магнітні бурі накриють Землю в лютому: дати і що не потрібно робити

У лютому Землю накриють щонайменше дві магнітні бурі. Фахівці з прогнозування геомагнітної активності сходяться на тому, що збурення магнітного поля Землі варто чекати 4 і 11 лютого, але інтенсивність бурі залишиться помірною.

Центр прогнозування космічної погоди (США) очікує, що магнітна буря 11 лютого буде потужнішою, їй передуватиме доба з підвищеним індексом Kp, і таке ж значення за шкалою буде спостерігатися на наступний день після бурі.

Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця (ФІАН) розглядає можливість, що загальна активність Сонця залишиться підвищеною ще як мінімум один-два місяці. При цьому фахівці вважають, що Землі вдасться уникнути магнітних бур максимальної інтенсивності, показники залишаться в діапазоні помірних значень.

Лікарі попереджають, що у дні магнітних бурей людям із діагностованою гіпертонією необхідно особливо ретельно стежити за прийомом виписаних ліків. Якщо пропускати прийом препаратів, можна спровокувати гіпертонічний криз.

Для тих, хто у дні магнітних бур почувається дискомфортно, важливо не додавати організму нових стресів. Для профілактики нездужання лікарі радять:

збільшити тривалість сну;

продовжити час перебування на свіжому повітрі;

відмовитись від алкоголю;

уникати їжі з підвищеним вмістом солі;

обмежити фізичні навантаження.

Нагадаємо, до кінця січня фахівці з магнітних бур не прогнозують сплесків геомагнітної активності.

Фото pixabay.com

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