28.46 / 28.84 32.07 / 32.61
Київ: -8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Дві сильні магнітні бурі накриють Землю в лютому: дати і що не потрібно робити

9:59 25 січня 2022
магнітна буря

У лютому Землю накриють щонайменше дві магнітні бурі. Фахівці з прогнозування геомагнітної активності сходяться на тому, що збурення магнітного поля Землі варто чекати 4 і 11 лютого, але інтенсивність бурі залишиться помірною.

Центр прогнозування космічної погоди (США) очікує, що магнітна буря 11 лютого буде потужнішою, їй передуватиме доба з підвищеним індексом Kp, і таке ж значення за шкалою буде спостерігатися на наступний день після бурі.

Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця (ФІАН) розглядає можливість, що загальна активність Сонця залишиться підвищеною ще як мінімум один-два місяці. При цьому фахівці вважають, що Землі вдасться уникнути магнітних бур максимальної інтенсивності, показники залишаться в діапазоні помірних значень.

Лікарі попереджають, що у дні магнітних бурей людям із діагностованою гіпертонією необхідно особливо ретельно стежити за прийомом виписаних ліків. Якщо пропускати прийом препаратів, можна спровокувати гіпертонічний криз.

Для тих, хто у дні магнітних бур почувається дискомфортно, важливо не додавати організму нових стресів. Для профілактики нездужання лікарі радять:

  • збільшити тривалість сну;
  • продовжити час перебування на свіжому повітрі;
  • відмовитись від алкоголю;
  • уникати їжі з підвищеним вмістом солі;
  • обмежити фізичні навантаження.

Нагадаємо, до кінця січня фахівці з магнітних бур не прогнозують сплесків геомагнітної активності.

Фото pixabay.com

95

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Олександр Усик і Тайсон Ф&#39;юрі

Джошуа дав добро на мегабій Усик — Ф'юрі: названо суму відступних

Торт Пломбір

Торт «Пломбір» без випічки та без міксера: простий рецепт від Бабусі Еми

Монета

За 875 тисяч доларів продано монету XIII століття — гроші поділять скарбошукач і власник землі, де знайдено скарб

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.