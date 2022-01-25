Чому взимку тече з носа: пояснює отоларинголог

Існує думка, що прозорі виділення з носа, які виникають взимку на повітрі, — ознака холодової алергїї.

— Проте ймовірніше, що це вазомоторний риніт — порушення тонусу судин слизової оболонки, — пояснює отоларинголог відділення отоларингології Київської міської клінічної лікарні № 9 Максим Овcієнко. — Причин його виникнення багато. Одна з основних — збій механізму розширення та звуження судин у носовій порожнині. Вони погано скорочуються або занадто розслабляються — і з’являються виділення.

Також на тонус судин впливають викривлення носової перегородки, наслідки травми, ендокринні зміни, які виникають, наприклад, під час вагітності (зокрема, є навіть вазомоторний риніт вагітних). Хвороба частіше виникає у тих, хто мало рухається, має метаболічні порушення, наприклад, зайву вагу чи ожиріння.

Ефективні інтраназальні кортикостероїди, які призначаємо після обстеження. А коли консервативне лікування не допомогає, потрібна операція. Наприклад, якщо вирівняти носову перегородку, хвороба може відступити.

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