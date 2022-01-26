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Здоров'я та медицина

Препарат від коронавірусу «Молнупіравір» схвалили в Україні: кому рекомендують та наскільки ефективний

16:46 26 січня 2022
Пігулки

В Україні, де раніше заявляли про укладення контракту на закупівлю ліків проти коронавірусу, зареєстрували для екстреного застосування препарат «Молнупіравір».

Як повідомили у МОЗ, цей препарат запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.

«У світі ці ліки використовуються для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірна вага, вік понад 60 років, цукровий діабет чи хвороби серця. Препарат допоможе убезпечити хворих від переходу з легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та тяжкого», — зазначили у МОЗ.

Як уточнює «Суспільне», результати одного з перших досліджень ефективності препарату показали його 50% дієвість у пацієнтів із захворюванням легкого та середнього ступеня тяжкості, а остаточний аналіз ефективності показав зниження цього показника до 30%. Однак його схвалили у США з урахуванням того, що він може допомогти пацієнтам групи ризику уникнути госпіталізації або смерті.

У добровольців, які брали участь у дослідженні, не було серйозних побічних ефектів. У той же час препарат може спровокувати діарею, запаморочення чи нудоту.

Його не можна використовувати дітям і підліткам до 18 років (ліки може вплинути на ріст кісток і хрящів), а також вагітним жінкам і мамам, які годують немовлят.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Україна планує закупити 300 тисяч курсів «Молнупіравіру», який виробляється у вигляді пігулок та не має особливих вимог зберігання. Його використовують у перші дні після появи симптомів захворювання.

Фото Pixabay

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