Ковід чи грип у дитини: як розрізнити, пояснює педіатр

Коли у дитини раптом підвищилася температура, почали боліти м’язи, з’явилися кашель та нежить, батьки розгублюються: що і як лікувати — грип чи, може, коронавірусну інфекцію?

— Симптоми грипу — висока температура, біль у м’язах, світлобоязнь, згодом можливий біль у горлі, закладений ніс, нежить — характерні й для COVID-19, — розповідає столичний педіатр кандидат медичних наук Антон Асонов. — Тому, оглядаючи хворого, лікарю бажано зробити тести на ці та, можливо, інші вірусні інфекції. Існує думка, що грип починається більш різко, зокрема стрімко підвищується температура. Але чимало випадків, коли у дитини так само стартує і COVID-19.

— Чим небезпечний для дітей новий штам «Омікрон»?

— Він заразніший і швидко передається. Більше вражає дітей раннього віку. Небезпека коронавірусу в тому, що він може спровокувати мультисистемний запальний синдром — одночасне враження багатьох органів, що ускладнює перебіг хвороби. Оскільки діти почали хворіти масово, побільшало складних випадків. У хворих на тлі високої температури виникають кишкові прояви, як-от блювота, а також висип на тілі.

— Що має насторожити батьків?

— Якщо дитині дають жарознижувальні ліки, а температура не спадає, а лише ненадовго знижується — до 38—38,5 градуса. Такого хворого має оглянути лікар, у разі, коли доступу до нього немає, слід викликати швидку допомогу. Спеціаліст має визначити, це вірусна чи бактеріальна інфекція, і призначити лікування.

Не слід забувати про надійний захист від вірусних інфекцій — вакцинацію. Проти COVID-19 щеплення роблять дітям, старшим за 12 років, а проти грипу — навіть немовлятам, починаючи з шести місяців.

Висока температура може бути і при бактеріальній пневмонії, тонзиліті, отиті. Також зараз ще спостерігається спалах вітряної віспи, висипку при якій батьки можуть сплутати з проявом коронавірусної інфекції.

Які симптоми характерні для штаму «Омікрон»? Чи можливо заразитися водночас коронавірусом і грипом? Як відрізнити висипку при вітряній віспі та коронавірусній інфекції? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 31 січня, з 14:00 до 15:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість педіатр кандидат медичних наук Антон Олексійович Асонов. Телефонуйте в редакцію за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал з прямої лінії читайте у четвер, 10 лютого

Раніше під час прямої лінії «ФАКТІВ» на запитання відповів столичний лікар-інфекціоніст, аспірант Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України Євген Дубровський. Зокрема читачів цікавило, чи можна захворіти одночасно на грип і ковід та чим відрізняється імунітет після щеплення від того, який з’явився внаслідок хвороби.



Фото: https://ua.depositphotos.com/

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