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Здоров'я та медицина

До 60 тисяч хворих на добу: у МОЗ розповіли, чим відрізнятиметься нова хвиля COVID-19 у лютому

23:15 27 січня 2022
Міністр Ляшко

МОЗ прогнозує, що пік нової хвилі коронавірусної хвороби прийдеться на лютий. Проте, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, пандемічна ситуація відрізнятиметься від попередніх.

Основна відмінність — при більшій кількості інфікованих рівень госпіталізації хворих буде нижчим.

«Те, що ми прогнозуємо щодо нової хвилі — вона відрізнятиметься від попередньої, яка була у жовтні-листопаді 2021 року. Вона відрізнятиметься за кількістю випадків, оскільки прогнозується у два, а то й більше разу нових хворих на коронавірус. Минулу хвилю ми мали 27 тис. випадків на добу, зараз ми прогнозуємо орієнтовно 60 тис. хворих», — сказав Ляшко в ефірі ТСН .

Також він констатував, що минулої доби, 26 січня, було виявлено найбільшу кількість інфікованих СOVID-19 за весь час пандемії — 32 тисячі.

Єдиним ефективним способом протидії пандемії у МОЗ вважають вакцинацію — українці почали отримувати вже бустерні дози.

Фото Кабінету Міністрів

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