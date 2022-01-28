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Здоров'я та медицина

31 січня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість педіатр Антон Асонов

19:05 30 січня 2022
медична валізка

Діти почали масово хворіти на ковід, зазначає столичний педіатр кандидат медичних наук Антон Асонов. Побільшало складних випадків. У хворих на тлі високої температури виникають кишкові прояви, як-от блювота, а також висипання на тілі.

— Чим небезпечний для дітей новий штам «Омікрон»?

— Він заразніший і швидко передається. Більше вражає дітей раннього віку. Небезпека коронавірусу в тому, що він може спровокувати мультисистемний запальний синдром — одночасне враження багатьох органів, що ускладнює перебіг хвороби.

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— Що має насторожити батьків?

— Якщо дитині дають жарознижувальні ліки, а температура не спадає, а лише ненадовго знижується — до 38—38,5 градуса. Такого хворого має оглянути лікар. А у разі, коли доступу до нього немає, слід викликати швидку допомогу. Спеціаліст має визначити, це вірусна чи бактеріальна інфекція, і призначити лікування.

Не слід забувати про надійний захист від вірусних інфекцій — вакцинацію. Проти COVID-19 щеплення роблять дітям, старшим за 12 років, а проти грипу — навіть немовлятам, починаючи з шести місяців.

Висока температура може бути і при бактеріальній пневмонії, тонзиліті, отиті. Також зараз ще спостерігається спалах вітряної віспи, висипку при якій батьки можуть сплутати з проявом коронавірусної інфекції.

Які симптоми характерні для штаму «Омікрон»? Чи можливо заразитися водночас коронавірусом і грипом? Як відрізнити висипку при вітряній віспі та коронавірусній інфекції?

На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 31 січня, з 14:00 до 15:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість педіатр кандидат медичних наук Антон Олексійович Асонов.

Телефонуйте в редакцію за номером (044) 503−77−74

Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected]

Матеріал з прямої лінії читайте в четвер, 10 лютого

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