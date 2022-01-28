31 січня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість педіатр Антон Асонов
Діти почали масово хворіти на ковід, зазначає столичний педіатр кандидат медичних наук Антон Асонов. Побільшало складних випадків. У хворих на тлі високої температури виникають кишкові прояви, як-от блювота, а також висипання на тілі.
— Чим небезпечний для дітей новий штам «Омікрон»?
— Він заразніший і швидко передається. Більше вражає дітей раннього віку. Небезпека коронавірусу в тому, що він може спровокувати мультисистемний запальний синдром — одночасне враження багатьох органів, що ускладнює перебіг хвороби.
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— Що має насторожити батьків?
— Якщо дитині дають жарознижувальні ліки, а температура не спадає, а лише ненадовго знижується — до 38—38,5 градуса. Такого хворого має оглянути лікар. А у разі, коли доступу до нього немає, слід викликати швидку допомогу. Спеціаліст має визначити, це вірусна чи бактеріальна інфекція, і призначити лікування.
Не слід забувати про надійний захист від вірусних інфекцій — вакцинацію. Проти COVID-19 щеплення роблять дітям, старшим за 12 років, а проти грипу — навіть немовлятам, починаючи з шести місяців.
Висока температура може бути і при бактеріальній пневмонії, тонзиліті, отиті. Також зараз ще спостерігається спалах вітряної віспи, висипку при якій батьки можуть сплутати з проявом коронавірусної інфекції.
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Які симптоми характерні для штаму «Омікрон»? Чи можливо заразитися водночас коронавірусом і грипом? Як відрізнити висипку при вітряній віспі та коронавірусній інфекції?
На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 31 січня, з 14:00 до 15:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість педіатр кандидат медичних наук Антон Олексійович Асонов.
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Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected]
Матеріал з прямої лінії читайте в четвер, 10 лютого
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