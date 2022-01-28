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Здоров'я та медицина

Що посилює імунітет та як захиститися від COVID-19: поради лікаря-імунолога

16:14 28 січня 2022
Лікар

У МОЗ очікують, що нинішня хвиля коронавірусу буде сильнішою, ніж восени минулого року — за останні дні кількість нових підтверджених випадків перевищила 30 тисяч щодня.

Лікарка-імунолог, доцентка Івано-Франківського національного медичного університету Галина Курилів поділилася з «Коронавірус інфо» порадами, як захистити себе від ковіду.

Медик зокрема зазначила, що необхідно:

  • Пройти повний курс вакцинації проти ковіду та отримати бустерну дозу. Тим, чий імунітет ослаблений важким захворюванням, показана й додаткова дозу вакцини.
  • Використовувати захисні маски або респіратори, а також мити руки та користуватися антисептиками.
  • Дотримуватися безпечної дистанції та уникати місць скупчення людей, враховуючи особливості штаму «Омікрон».

Підсилює імунітет:

  • Вітамін D.
  • Препарати цинку.
  • Вітамін С.
  • Гартування.
  • Прогулянки на вулиці.
  • Фізичні вправи.
  • Уникнення стресів.

Медик додала, що перед прийомом будь-яких препаратів та вітамінів варто проконсультуватися із сімейним лікарем.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозував, що кількість хворих на ковід може досягати і 60 тисяч на день.

Фото Pixabay

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