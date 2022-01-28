Що посилює імунітет та як захиститися від COVID-19: поради лікаря-імунолога
У МОЗ очікують, що нинішня хвиля коронавірусу буде сильнішою, ніж восени минулого року — за останні дні кількість нових підтверджених випадків перевищила 30 тисяч щодня.
Лікарка-імунолог, доцентка Івано-Франківського національного медичного університету Галина Курилів поділилася з «Коронавірус інфо» порадами, як захистити себе від ковіду.
Медик зокрема зазначила, що необхідно:
- Пройти повний курс вакцинації проти ковіду та отримати бустерну дозу. Тим, чий імунітет ослаблений важким захворюванням, показана й додаткова дозу вакцини.
- Використовувати захисні маски або респіратори, а також мити руки та користуватися антисептиками.
- Дотримуватися безпечної дистанції та уникати місць скупчення людей, враховуючи особливості штаму «Омікрон».
Підсилює імунітет:
- Вітамін D.
- Препарати цинку.
- Вітамін С.
- Гартування.
- Прогулянки на вулиці.
- Фізичні вправи.
- Уникнення стресів.
Медик додала, що перед прийомом будь-яких препаратів та вітамінів варто проконсультуватися із сімейним лікарем.
Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозував, що кількість хворих на ковід може досягати і 60 тисяч на день.
Фото Pixabay165
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