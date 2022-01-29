Не варто зловживати, якщо хочете схуднути: відома дієтологиня розповіла про особливості ананасу

Тим, хто хоче схуднути, краще їсти фрукти на десерт після сніданку або обіду та не вживати їх увечері. Фрукти, крім фруктози, багаті на клітковину, як і овочі. Від добової норми цукор у крові сильно не підвищиться, й спалювання жиру не припиниться.

Це не стосується дуже солодких — винограду, бананів, у яких вищі калорійність та глікемічний індекс. Якщо людина хоче схуднути, слід обирати цитрусові та ягоди. З них найкорисніші, на думку експертів, яскраві, насичених кольорів.

Дієтологиня Світлана Фус у своєму мікроблозі розвінчала міф про те, що екзотичний яскравий фрукт ананас здатний «спалювати жир».

«В ананасі міститься ензим бромелаїн, якому й приписують „жироспалювачі“ властивості. Ця речовина міститься у всіх частинах ананасу — в м'якоті та в стеблі, які є сировиною для виробництва цього ензиму», — пише Фус.

Бромелаїн має протизапальну та протинабрякову дію. Але для цього потрібно систематично їсти ананаси у досить великих концентраціях. А з'ївши шматочок, навряд чи можна зняти запалення.

Дієтологиня зазначає, що ананас — смачний та корисний фрукт, який слід вживати до 200−250 грамів на день (це загальна кількість фруктів).

Він солодкий, у ньому вміст простих вуглеводів 11−12 г на 100 г продукту. Тому зловживати їм не варто особливо тим, хто стежить за своєю вагою.

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Людям, у яких є проблеми з системою травлення та схильністю до алергії, теж потрібно бути обережними з вживанням ананасів. У цьому фрукті великий вміст органічних кислот.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт салату «Ананас», до складу якого входять консервовані плоди цього фрукта.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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