28.58 / 28.88 31.81 / 32.28
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Не варто зловживати, якщо хочете схуднути: відома дієтологиня розповіла про особливості ананасу

14:10 29 січня 2022
ананас

Тим, хто хоче схуднути, краще їсти фрукти на десерт після сніданку або обіду та не вживати їх увечері. Фрукти, крім фруктози, багаті на клітковину, як і овочі. Від добової норми цукор у крові сильно не підвищиться, й спалювання жиру не припиниться.

Це не стосується дуже солодких — винограду, бананів, у яких вищі калорійність та глікемічний індекс. Якщо людина хоче схуднути, слід обирати цитрусові та ягоди. З них найкорисніші, на думку експертів, яскраві, насичених кольорів.

Дієтологиня Світлана Фус у своєму мікроблозі розвінчала міф про те, що екзотичний яскравий фрукт ананас здатний «спалювати жир».

«В ананасі міститься ензим бромелаїн, якому й приписують „жироспалювачі“ властивості. Ця речовина міститься у всіх частинах ананасу — в м'якоті та в стеблі, які є сировиною для виробництва цього ензиму», — пише Фус.

Бромелаїн має протизапальну та протинабрякову дію. Але для цього потрібно систематично їсти ананаси у досить великих концентраціях. А з'ївши шматочок, навряд чи можна зняти запалення.

Дієтологиня зазначає, що ананас — смачний та корисний фрукт, який слід вживати до 200−250 грамів на день (це загальна кількість фруктів).

Він солодкий, у ньому вміст простих вуглеводів 11−12 г на 100 г продукту. Тому зловживати їм не варто особливо тим, хто стежить за своєю вагою.
⁣⁣⠀⁣⁣⠀
Людям, у яких є проблеми з системою травлення та схильністю до алергії, теж потрібно бути обережними з вживанням ананасів. У цьому фрукті великий вміст органічних кислот.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт салату «Ананас», до складу якого входять консервовані плоди цього фрукта.

Ексклюзивний матеріал «Як позбутися зайвих кілограмів та чим небезпечно швидке схуднення до свята: розповідає дієтологиня Інна Бутько» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

12

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Таюне

«Олег з дітьми такий милий»: в мережі відреагували на фото Винника з «таємною» дружиною

М&#39;які сирні трубочки рецепт

Легкий та незрівнянний сніданок від Людмили Борщ: діти щоразу просять добавку

салат

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

Олександр Бережок із дружиною

«До останнього думали, що буде хлопчик»: актор «Дизель Шоу» Олександр Бережок розсекретив стать майбутньої дитини

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.