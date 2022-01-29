В Україні розпочинається масштабна кампанія з вакцинації дітей проти поліомієліту: що важливо знати

1 лютого в Україні розпочнеться кампанія з вакцинації дітей проти поліомієліту. Це пов'язано з останніми спалахами хвороби на Рівненщині та на Закарпатті. Через слабке охоплення дітей вакцинацією поліовірус продовжує циркулювати в популяції, особливо вразливими є діти до 5 років, повідомляє МОЗ.

Вакцинуватимуть дітей у віці від шести місяців до шести років (до п'яти років 11 місяців 29 днів), якщо вони:

пропустили одну з необхідних до цього віку імунізацій проти поліомієліту. В цьому випадку відсутні дози вводяться за графіком з мінімальними інтервалами;

не були взагалі вакциновані проти поліомієліту.

Кампанія з вакцинації триватиме три тижні. Використовувати планується інактивовану поліомієлітну вакцину виробництва Франції. Закуплено понад 400 тис. доз.

Препарат проти поліомієліту містить інактивований поліовірус всіх трьох типів. Вакцину вводять внутрішньом'язово в передню поверхню стегна або в дельтоподібний м'яз руки.

Нагадаємо, в жовтні 2021 року у півторарічного малюка з Рівненської області діагностували параліч через поліомієліт. У грудні підтвердився поліомієліт у дворічного хлопчика із Закарпаття, у дитини проявився парапарез обох ніг.

Фото https://pixabay.com/

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