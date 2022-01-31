28.49 / 28.78 31.74 / 32.20
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Висока температура та тиск: у МОЗ пояснили, чи можна вакцинуватися від коронавірусу

11:41 31 січня 2022
Вакцина

У МОЗ, наказ якого про розширення списку сфер зайнятості, для яких вакцинація стає обов'язковою, набув чинності 31 січня, розповіли, чи є протипоказання до щеплень від COVID-19 різні супутні хвороби.

Так, у Центрі громадського здоров'я України підготували детальну інфоргафіку, розповівши, кому та коли можна робити щеплення. Йдеться, зокрема, про людей з підвищеним вмістом цукру в крові, тих, хто перехворів на ковід, а також громадян з онкологічними захворюваннями.

Нагадаємо, що з 1 лютого в Україні розпочнеться кампанія з вакцинації дітей проти поліомієліту. Це пов'язано з останніми спалахами хвороби на Рівненщині та на Закарпатті.

Фото Pixabay

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

нове шкільне меню

«Вам що, омари чи устриці подавати?»: оновлене шкільне меню викликало суперечку у суспільстві

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

салат

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

Пенсії в Україні

Від чого залежить розмір пенсії та де перевірити правильність її нарахування

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.