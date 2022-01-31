Висока температура та тиск: у МОЗ пояснили, чи можна вакцинуватися від коронавірусу

У МОЗ, наказ якого про розширення списку сфер зайнятості, для яких вакцинація стає обов'язковою, набув чинності 31 січня, розповіли, чи є протипоказання до щеплень від COVID-19 різні супутні хвороби.

Так, у Центрі громадського здоров'я України підготували детальну інфоргафіку, розповівши, кому та коли можна робити щеплення. Йдеться, зокрема, про людей з підвищеним вмістом цукру в крові, тих, хто перехворів на ковід, а також громадян з онкологічними захворюваннями.

Нагадаємо, що з 1 лютого в Україні розпочнеться кампанія з вакцинації дітей проти поліомієліту. Це пов'язано з останніми спалахами хвороби на Рівненщині та на Закарпатті.

Фото Pixabay

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