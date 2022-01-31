В Україні за минулий тиждень кількість нових випадків ковіду збільшилася майже вдвічі порівняно з попередньою семиденкою — до 194 тисяч проти 110 тисяч. Це пов'язано зі стрімким поширенням штаму «Омікрон».

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, цей штам виявлено вже у 20 областях країни. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві.

За три тижні зростання захворюваності добова кількість підтверджених випадків зросла у 7 разів, госпіталізацій — у 2 рази.

«Незважаючи на обнадійливу тенденцію, що кількість людей, які важко захворіли і потребують лікування в стаціонарі, не зростає такими ж темпами, як і загальна кількість випадків інфікування COVID-19, вірус все ще становить серйозну загрозу, особливо для груп ризику та невакцинованих», — зазначив Ляшко.

За його словами, Україна знаходиться на 46 місці серед 54 територій Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров'я за кількістю випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів.

На даний момент до «червоної» карантинної зони в Україні віднесено Івано-Франківську та Рівненську області.

Дані МОЗ

Наголосивши на важливості вакцинації, міністр додав, що основні групи ризику — люди похилого віку, а також особи з хронічними захворюваннями. Вони більше за інших ризикують отримати серйозні ускладнення.

Раніше Віктор Ляшко заявляв, що обмеження через ковід в Україні можуть скасувати, але для цього рівень імунізації населення має бути не меншим, ніж у Великій Британії.

Фото Pixabay

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