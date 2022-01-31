Як визначити коронавірус: у МОЗ пояснили різницю між ПЛР-тестом та тестом на антитіла

Штам коронавірусу «Омікрон» виявлено вже у 20 областях країни. Швидке поширення цього штаму спричиняє значному зростанню нових випадків захворювання на COVID-19.

Своєчасне діагностування коронавірусної хвороби зменшує ризик ускладнень та здатне вберегти оточення від цього вірусу, нагадали у МОЗ.

Медики розповіли, чим відрізняються ПЛР-тест, експрес-тест на антиген та тест на антитіла.



Нагадаємо, минулого тижня добова кількість хворих на коронавірус в Україні щодня зростала. Так, 28 січня зафіксували антирекорд — понад 37 тисяч нових випадків коронавірусу.

У МОЗ прогнозують, що у лютому на добу може бути до 60 тисяч нових випадків зараження COVID-19.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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