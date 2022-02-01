Як, захворівши на коронавірус, не довести себе до ускладнень? Поради від доктора-гомеопата Станіслава Желєзкова

Недооцінювати небезпеку коронавірусу не можна. Це вам скаже будь-який лікар. А ось розумна грамотна інформація ніколи не буде зайвою. Який механізм дії у COVID-19 і які заходи найкраще вжити? Знаючи відповідь на це питання, можемо полегшити перебіг хвороби та не довести себе до ускладнень.

Цікаве пояснення природи коронавірусної хвороби дає лікар Гомеопатичної консультації № 1 Станіслав Желєзков. Як стверджує лікар, те, що ми зазвичай називаємо COVID, насправді має набагато складнішу структуру. Це своєрідний «коктейль» патологічних мікроорганізмів, що існують у синергізмі між собою. В основі цієї сполуки — Adenoviridae (вірус), Micoplasma Pneumonae (бактерії), Streptococcus Pneumonae (бактерії), Neisseria (бактерія), Coronavirus (вірус) та інші незначні форми. Що цікаво, коронавірус у цій компанії грає далеко не провідну роль. Найбільшою контагіозністю, тобто здатністю інфікувати, з цього набору мікроорганізмів має Аденовірус. Пік його розвитку припадає на початок холодів (жовтень — листопад) і період, коли ми спостерігаємо найбільше падіння імунітету (лютий — березень). Це також час піку захворюваності на ковід.

Складний «коктейль» цих мікроорганізмів потребує правильної протидії. Якої саме? Станіслав Желєзков відповідає так: «Якщо зробити призначення на етіологію (тобто на патологічного збудника) — у правильній послідовності призначити гомеопатичні монопрепарати, то цей ланцюжок складного утворення можна нейтралізувати. Простіше кажучи, вилікувати хворого. Схеми лікування коронавірусу ми почали розробляти з початку епідемії. За цей час вдалося набути досвіду, допомогти багатьом пацієнтам. Зазвичай лікування триває до восьми діб і завдяки йому вдається не допустити стану, що вимагає госпіталізації».

Тепер ми чуємо, що для лікування ковіду потрібні нові противірусні препарати. Багато хто з лікарів для перестрахування з перших днів хвороби призначають пацієнтам антибіотики або гормони. Лікарі-гомеопати діють інакше. Головна відмінність — жодного міксу препаратів та зайвого перестрахування.

«Дія гомеопатичних препаратів спрямована на активізацію захисних сил організму, тому, включившись у роботу, організм посилює імунну відповідь, щоб впоратися з хворобою, — пояснює Станіслав Желєзков. — Якщо застосовувати синтетичні препарати, антибіотики, це збільшує навантаження на печінку, нирки, а гомеопатичні препарати при цьому перестають діяти».

Тому, стверджує лікар, гомеопатичні препарати для лікування коронавірусної хвороби не можна застосовувати одночасно з іншими ліками. Лікар також наголосив, що ефективність лікування COVID-19 за допомогою гомеопатії завжди можна підтвердити, застосувавши такий об'єктивний метод, як КТ легень. Щодо утворення антитіл, то це залежить від того, як швидко людина звернулася до фахівця. В одних пацієнтів антитіла зберігалася деякий час, а в інших зникали зовсім.

Відомо, що хронічні захворювання обтяжують перебіг будь-якого ГРВІ. І COVID-19 — не виняток. Відчувши проблеми із серцево-судинною системою або шлунково-кишковим трактом, необхідно звернутися до фахівців та розпочати лікування. Але біда в тому, що причину хвороби не завжди вдасться встановити. І лікарі розводять руками: Нічим не можемо допомогти.

«Гомеопатія ж успішно може впоратися із симптомами різної складності та функціональними розладами, оскільки впливає на причину недуг та використовує комплексний підхід, — стверджує Станіслав Желєзков. — Але щоб досягти успіху, треба зрозуміти: лікування — щоденна робота над собою, яку лікар не може виконати за пацієнта. Виконання рекомендацій, чіткий прийом гомеопатичних ліків, іноді дотримання дієти — це дуже важливо. Якщо людина не готова дотримуватися правил, краще відразу вирішити, чи варто розпочинати лікування. А якщо ми повернемося до теми коронавірусу, то безперечним є твердження: з інфекцією легше впорається той, хто не відкладає на потім лікування хронічних хвороб і використовує методи, що щадять, не завдають шкоди організму. Гомеопатія є саме таким методом лікування.

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